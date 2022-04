கொரோனா 4வது அலை சாத்தியமா? 35 % திடீரென அதிகரித்த வாராந்திர கேஸ்கள்! நிபுணர்கள் தந்த முக்கிய அப்டேட்

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : இந்தியாவில் வாராந்திர கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை 35% அதிகரித்துள்ள நிலையில், தேசிய தலைநகர் டெல்லியில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று பரவுவதை தடுக்க மக்கள் முகக் கவசம் அணிவதை கட்டாயமாக்குமாறு மருத்துவ நிபுணர்கள் அதிகாரிகளை வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

தொடர்ந்து 11 வாரங்களாக கொரோனா பாதிப்பு குறைந்து வரும் நிலையில், கடந்த ஒரு வாரமாக நோய்த்தொற்று எண்ணிக்கை அதிகரித்து காணப்படுகிறது.

கடந்த ஏழு நாட்களில் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை 35% அதிகரித்துள்ளது. டெல்லி - ஹரியானா மற்றும் உத்தரபிரதேசத்தை ஒட்டியுள்ள மாவட்டங்களில் கொரோனாவின் புதிய வழக்குகள் அதிகபட்சமாக அதிகரித்துள்ளன.

English summary

Medical experts have urged authorities to make it mandatory for people to wear face shields to prevent the spread of corona virus infection in the national capital, Delhi, where the number of weekly corona infections has increased by 35%.