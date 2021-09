ஆப்கனில் அமெரிக்க படைகளே ஓடிவிட்டன.. காஷ்மீரில் பொறுமையை சோதித்தால் அழிவுதான்- மெஹபூபா முப்தி பேச்சு

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: ஆப்கன் நிலவரத்தை ஒப்பிட்டு, ஜம்மு -காஷ்மீர் விவகாரம் பற்றி மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி (பிடிபி) தலைவர் மெஹபூபா முப்தி கூறிய கருத்து "தீங்கிழைக்கும் நோக்கம் கொண்டது" என்று அமைச்சர் முக்தார் அப்பாஸ் நக்வி குற்றம்சாட்டினார்.

மெகபூபா முஃப்தி, பாரதிய ஜனதா தலைமையிலான மத்திய அரசு, ஜம்மு-காஷ்மீரில் செய்த தனது தவறை (சிறப்பு அந்தஸ்தை ரத்து செய்தது) சரிசெய்ய வேண்டும் என்று தெரிவித்திருந்தார்.

கூட்டம் ஒன்றில் பேசிய மெகபூபா முப்தி, ஆப்கன் நிலவரத்தையும், காஷ்மீரையும் ஒப்பிட்டு பேசியது, கிளர்ச்சியை தூண்டும் வகையில் இருந்தது என்பது பாஜக குற்றச்சாட்டாக உள்ளது.

காஷ்மீர் மக்கள் பொறுமையை இழந்தால் காணாமல்போய் விடுவீர்கள்.. மத்திய அரசுக்கு மெஹபூபா முப்தி எச்சரிக்கை

