மேகதாது விவகாரம்.. தேசிய பசுமை தீர்ப்பாய உத்தரவை எதிர்த்து.. தமிழக அரசு மேல்முறையீடு!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: மேகதாதுவில் அணை கட்டப்படுகிறதா என்பதை ஆய்வு செய்ய அமைக்கப்பட்ட குழுவை கலைத்த தேசிய பசுமை தீர்ப்பாய உத்தரவை எதிர்த்து தமிழ்நாடு அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளது

மேகதாதுவில் அணை கட்டப்படுகிறதா? என்பதை ஆய்வு செய்ய தென் மண்டல பசுமை தீர்ப்பாயத்தால் அமைக்கப்பட்ட குழுவை கலைத்து தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் கடந்த ஜூன் 16ம் தேதி உத்தரவு பிறப்பித்தது

English summary

The Government of Tamil Nadu has appealed to the Supreme Court against the order of the National Green Tribunal dissolving the committee set up to study the construction of a dam in Megha Dadu