அக்கவுண்ட்டுகளை முடக்க SBI-க்கு அன்னை தெரசா மிசினரிதான் கோரிக்கை அனுப்பியது: மத்திய அரசு

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: தங்களது வங்கி கணக்குகளை முடக்கி வைக்குமாறு பாரத ஸ்டேட் வங்கிக்கு அன்னை தெரசாவின் மிஷனரிஸ் ஆஃப் சாரிட்டிதான் (அன்னை தெரசா மிசினரி) கோரிக்கை அனுப்பியதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது. முன்னதாக மத்திய அரசுதான் தெரசா மிசினரியின் வங்கி கணக்குகளை முடக்கியதாக மேற்கு வங்க முதல்வர் மமதா பானர்ஜி குற்றம்சாட்டியிருந்தார்.

அன்னை தெரசாவின் மிஷனரிஸ் ஆஃப் சாரிட்டியின் வங்கி கணக்குகள் அனைத்தையும் மத்திய அரசு கிறிஸ்துமஸ் நாளில் முடக்கிவிட்டது. இதனால் 22,000 பேர் உணவும் மருந்துகளும் இல்லாமல் பரிதவிக்கின்றனர் என்பது மேற்கு வங்க முதல்வர் மமதா பானர்ஜியின் ட்வீட்.

அன்னை தெரசா மிசினரியின் அனைத்து வங்கி கணக்குகள் முடக்கம்- மமதா பரபரப்பு புகார்! மத்திய அரசு மறுப்பு!

English summary

Union Home Minsitry said that tate Bank of India has informed that Missionaries of Charity itself sent a request to SBI to freeze its accounts.