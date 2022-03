"என்னை ஏமாத்திட்டாங்களே.. என் மனைவி பெண்ணே இல்லை".. உச்சநீதிமன்ற படியேறிய கணவர்! பரபரப்பு வழக்கு

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: பெண் என்று கூறி தன்னை ஏமாற்றிய மனைவி மற்றும் அவரது தந்தை மீது மோசடி வழக்கு பதியக்கோரி கணவர் தொடர்ந்த வழக்கு தொடர்பாக விளக்கமளிக்க உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டு உள்ளது.

மத்திய பிரதேச மாநிலம் குவாலியரை சேர்ந்த மனுதாரருக்கு 2016 ஆம் ஆண்டு பெண்ணுடன் திருமணம் நடைபெற்று உள்ளது.

இந்த நிலையில், அவருக்கு பெண் உறுப்பு இல்லை என்றும், 3 வயது ஆண் குழந்தைக்கு இருப்பதை போல் ஆண் உறுப்பு இருந்ததையும் பார்த்து தான் அதிர்ச்சி அடைந்ததாக மனுவில் குறிப்பிட்டு உள்ளார்.

English summary

The Supreme Court has ordered ti issue notice in the case that the husband to file a fraud case against his wife and father who cheated on her by claiming to be a woman.