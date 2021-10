மக்களே உஷார்.. தென் இந்தியாவில் அதிகம் பரவுகிறது புது வகை உருமாறிய AY.4.2 கொரோனா.. தப்புவது எப்படி?

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: புதிய AY.4.2 உருமாறிய கொரோனா வைரஸ் குறித்து ஆய்வுகள் நடைபெற்று வருவதாக மத்திய சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா தெரிவித்துள்ளார். புது வகை கொரோனா வேகமாக பரவக் கூடியது. ஆனால், அது அதிக ஆபத்தானது அல்ல என்று ICMR விஞ்ஞானி டாக்டர் சமிரன் பாண்டா தெரிவித்துள்ளார்.

"பீதி அவசியமில்லை, ஆனால் அனைவரும் கொரோனாவுக்கு எதிரான நடத்தையை அதிகரிக்க வேண்டும்" என்றும் அவர் கூறினார்.

AY.4.2 எனப்படும் SARS-CoV2 கொரோனா வகையின் சுமார் 17 மாதிரிகள் இந்தியாவில் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன.

English summary

New variant of covid-19: A team is investigating the new COVID19 variant AY.4.2, ICMR and NCDC teams study and analyse the different variants: Union Health Minister Mansukh Mandaviya