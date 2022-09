நோ காந்தி குடும்பம் - காங்கிரஸின் அடுத்த தலைவர் யார்? இன்று தொடங்குகிறது வேட்புமனுத் தாக்கல்

Delhi

டெல்லி: வரும் அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் பதவிக்கான தேர்தல் நடைபெற இருக்கும் சூழலில் அதற்கான வேட்புமனுத் தாக்கல் இன்று தொடங்குகிறது.

காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராக பதவி வகித்து வந்த ராகுல் காந்தி கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் படுதோல்வியை சந்தித்ததை தொடர்ந்து பதவி விலகினார். அதன் பின்னர் புதிய தலைவராக யாரும் தேர்வு செய்யப்படவில்லை.

காங்கிரஸ் மூத்த தலைவராக இருந்த சோனியா காந்தியே இடைக்கால தலைவராக பதவியேற்று கட்சியை வழிநடத்தி சென்று கொண்டிருக்கிறார். ஆனால், அடுத்தடுத்த தேர்தல்களில் படுதோல்வியடைந்ததால் அக்கட்சிக்குள் பூசல்கள் வெடித்தன.

The filing of nominations for the post of All India Congress Party president will be held on the 17th October. Nehru family not interested to compete in this election and Rajasthan cheif Minister Ashok gehlot yet to file nomination