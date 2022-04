இந்தியாவில் புகுந்த புதிய வகை "ஓமிக்ரான் XE".. எந்தளவு ஆபத்தானது? விளக்குகிறார் டாப் ஆய்வாளர் அரோரா

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இந்தியாவில் ஓமிக்ரான் XE பரவ தொடங்கி உள்ள நிலையில், இது குறித்து தேசிய தொழில்நுட்ப ஆலோசனைக் குழுவின் தலைவர் என்.கே. அரோரா சில முக்கிய கருத்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார்.

சீனாவில் கடந்த 2019 இறுதியில் முதலில் கொரோனா வைரஸ் பரவ தொடங்கியது. அதன் பின்னர் உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலும் இந்த கொரோனா மிக மோசமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது.

கொரோனா வைரஸ் தொடர்ந்து உருமாறிக் கொண்டே இருப்பதால், அதைக் கட்டுப்படுத்துவது பெரும் சவாலாகவே உள்ளது

Central govt says no need to panic about the new XE variant of coronovirus: (இந்தியாவில் கண்டறியப்பட்ட புதிய ஓமிக்ரான் வகை கொரோனா) National Technical Advisory Group on Immunisation (NTAGI) chief, NK Arora about new Omicron XE variants.