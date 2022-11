உயர்ஜாதி ஏழைகள்.. 10 சதவீத பொருளாதார இடஒதுக்கீடு செல்லுமா? இல்லையா? நவ.,7ல் உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு

Delhi

டெல்லி: முன்னேறிய வகுப்பினர் அல்லது உயர் ஜாதி ஏழைகளுக்கு பொருளாதார ரீதியாக 10 சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கும் மத்திய அரசின் முடிவை எதிர்க்கும் வழக்கில் தீர்ப்பு தேதியை உச்சநீதிமன்றம் அறிவித்துள்ளது. அதன்படி இந்த 10 சதவீத இடஒதுக்கீடு செல்லுமா? இல்லையா? என்பது பற்றி உச்சநீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி யுயு லலித் தலைமையில் 5 பேர் அடங்கிய அமர்வு தீர்ப்பு வழங்க உள்ளது.

இந்தியாவில் சாதி வாரியான இடஒதுக்கீட்டு முறை அமலில் உள்ளது. இந்த சாதி வாரியான இடஒதுக்கீட்டு முறை ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் வேறுபட்டு வருகிறது.

அதாவது மாநில மக்கள் தொகைக்கு ஏற்பவும், மக்கள் முன்னேற்றம் மற்றும் மாநில அரசுகளின் விருப்பத்தின் பேரிலும் பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது.

The Supreme Court is set to deliver its judgment on November 7 in a case challenging the central government's decision to provide 10 percent economic reservation to the economically advanced classes in government employment. A five-member bench headed by Chief Justice UU Lalit of the Supreme Court is expected to deliver the verdict.