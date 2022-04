கொரோனா 4வது அலை.. 3ல் ஒருவர் வந்துவிட்டதாக கருத்து! நிபுணர்கள் சொல்வது என்ன? வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம்

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : கொரோனா நான்காவது அறை ஏற்கனவே ஏப்ரல் மாதத்திலேயே தொடங்கிவிட்டதாக கிட்டத்தட்ட 34 சதவீதம் பேர் அதாவது மூன்றில் ஒரு இந்தியர்கள் கருதுவதாக புதிய கணக்கெடுப்பில் தெரியவந்துள்ளது.

கொரோனா 3வது அலையின் காரணமாக கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் தினசரி வைரஸ் பாதிப்பு எண்ணிக்கை திடீரென உச்சமடைந்த நிலையில், அடுத்தடுத்த வாரங்களிலேயே உச்சமடைந்து பின்னர் மீண்டும் சரிவை நோக்கிச் சென்றது.

தடுப்பூசி மற்றும் மத்திய மாநில அரசுகள் நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் காரணமாக தினசரி பாதிப்பு கட்டுக்குள் கொண்டு வந்த நிலையில், இந்தியாவில் கொரோனா 4வது அலைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக கான்பூர் ஐஐடி நிபுணர்கள் கூறினர்.

போதைப் பொருள் வழக்கு: சிங்கப்பூரில் மலேசிய தமிழ் இளைஞர் நாகேந்திரன் தர்மலிங்கம் தூக்கிலிடப்பட்டார்!

English summary

A new survey has revealed that nearly 34 per cent, or one-third of Indians, think the fourth wave of corona has already started in April.