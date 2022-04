கிடைக்காது என்ற அவநம்பிக்கை! 45 கோடி மக்கள் வேலை தேடுவதை நிறுத்தி விட்டார்கள்! ராகுல் காந்தி வேதனை

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: ‛‛ஒவ்வொரு வீட்டிலும் வேலையில்லா திண்டாட்டம் உள்ளது. புதிய இந்தியாவின் புதிய முழக்கமாக வேலையில்லா திண்டாட்டம் மாறியுள்ளது. 75 ஆண்டுகால சுதந்திர இந்தியாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் ‛மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக்' காரணமாக 45 கோடிக்கும் அதிகமான மக்கள் வேலை கிடைக்கும் எனும் நம்பிக்கையை இழந்துள்ளனர்'' என பிரதமர் நரேந்திர மோடியை, காங்கிரஸ் கட்சியின் ராகுல்காந்தி கடுமையாக விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தேசிய தலைவர் ராகுல்காந்தி. இவர் கேரள வயநாடு மக்களவை தொகுதி எம்பியாக உள்ளார். நடந்து முடிந்த 5 மாநில தேர்தலில் தீவிர பிரசாரம் மேற்கொண்டாலும் அது காங்கிரஸ் கட்சிக்கு பலனிக்கவில்லை.

இதனால் காங்கிரஸ் கட்சி தனது பிரசார வியூகத்தை மாற்றியுள்ளது. பாஜகவின் ஒவ்வொரு அசைவையும் தற்போது கண்காணித்து விமர்சனம் செய்து வருகிறது.

Congress leader Rahul Gandhi hit out at Prime Minister Narendra Modi over the unemployment issue, alleging over 45 crore people have lost hope of getting a job due to his "masterstrokes".,,He claimed that Modi is the "first such prime minister" in 75 years to do so.