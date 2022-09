பாபர் மசூதி அடியில் கோவில்.. கண்டறிந்த மூத்த தொல்பொருள் ஆய்வாளர் பிபி லால் மறைவு.. மோடி இரங்கல்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: பாபர் மசூதியில் அடியில் இந்து கோவில் தூண்கள் இருப்பதாக கண்டறிந்த இந்திய தொல்லியல் துறையின் முன்னாள் டைரக்டர் ஜெனரல் பிபிலால் 101வது வயதில் காலமானார். இவரது மறைவுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்திய தொல்லியல் துறை டைரக்டர் ஜெனரலாக பணியாற்றிவர் பிராஜ்பாசி லால். இவர் பிபி லால் என அழைக்கப்படும் இவர் இந்திய தொல்லியல் துறை டைரக்டர் இயக்குனராக 1968 முதல் 1972 வரை பணியாற்றி வந்தார்.

இவரது காலத்தில் உத்தர பிரதேசம் மாநிலம் அயோத்தியில் பாபர் மசூதி அருகே உள்ள இடத்தில் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. அப்போதுதான் கோவில்களில் இருக்கும் தூண்கள் போன்ற அமைப்புகள் பூமிக்கடியில் கண்டறியப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகின.

English summary

BB lal, the former Director General of Archeology of India, who discovered Hindu temple pillars beneath the Babri Masjid, has died at the age of 101. Prime Minister Narendra Modi has condoled his demise.