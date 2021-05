யாஸ் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட.. ஒடிசா, மே.வங்கம், ஜார்கண்டுக்கு ரூ.1,000 கோடி நிதி.. மோடி உத்தரவு!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: யாஸ் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட ஒடிசா, மேற்கு வங்கம் மற்றும் ஜார்கண்ட் ஆகிய 3 மாநிலங்களுக்கு ரூ.1,000 கோடி உடனடி நிவாரண நிதி ஒதுக்கீடு செய்து பிரதமர் மோடி உத்தரவிட்டுள்ளார்

வங்கக்கடலில் உருவான யாஸ் புயல் அதி தீவிர புயலாக வலுவடைந்து ஒடிசா மாநிலத்தில் நேற்று முன்தினம் கரையை கடந்தது.

அந்த மாநிலத்தின் பாத்ரக் மாவட்டம் தாம்ரா துறைமுகம் அருகே யாஸ் புயல் கரையை கடந்தபோது மணிக்கு 130 கிமீ முதல் 140 கிமீ வரை வேகத்தில் பேய் சூறாவளி காற்று வீசியது.

English summary

Prime Minister Narendra Modi has ordered immediate allocation of Rs 1,000 crore to the three states of Odisha, West Bengal and Jharkhand affected by the Yas storm