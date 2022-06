மோடி தேசப்பாற்றாளரா? அக்னிபாத் பெயரில் ராணுவத்தை பலவீனப்படுத்துவதாக ராகுல்காந்தி கடும் சாடல்

Delhi

டெல்லி: ‛‛தேசியப்பற்றாளர் என தங்களை அழைத்து கொள்ளும் பாஜகவினர் 'அக்னிபாத்' திட்டத்தின் மூலம் இந்தியாவின் ராணுவத்தை பலவீனப்படுத்துகிறது. இதனால் இத்திட்டத்தை மத்திய பாஜக அரசு திரும்ப பெற வேண்டும்'' என ராகுல்காந்தி கூறினார்.

இந்தியா பாதுகாப்பு படைகளில் 4 ஆண்டுகள் பணி செய்யும் வகையில் அக்னிபாத் திட்டம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ் விரைவில் முப்படைகளிலும் ஆள்சேர்ப்பு நடவடிக்கை துவங்க உள்ளது.

இந்த திட்டத்தை கைவிட வேண்டும். முப்படைகளிலும் பழைய ஆள்சேர்ப்பு முறையை பின்பற்ற வேண்டும் என தொடர்ந்து இளைஞர்கள் கூறி வருகின்றனர். இந்த கோரிக்கையை வலியுறுத்தி அவர்கள் கடந்த சில நாட்களாக பல இடங்களில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இது சில இடங்களில் வன்முறையானது.

Congress leader Rahul Gandhi alleged the BJP government "which calls itself nationalist" was "weakening" the armed forces through the 'Agnipath' scheme, and said Prime Minister Narendra Modi should withdraw the military recruitment.