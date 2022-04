நிலக்கரியை வேகமாக கொண்டு போகனும்.. 657 பயணிகள் ரயில்கள் திடீர் ரத்து.. மக்கள் அவதி

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: நாட்டில் பல்வேறு மாநிலங்களில் மின்உற்பத்திக்கு தேவையான நிலக்கரியை தடையின்றி வேகமாக கொண்டு செல்லும் வகையில் மே மாதம் 3வது வாரம் வரை மொத்தம் 657 பயணிகள் ரயில்களை ரத்து செய்துள்ளதாக மத்திய ரயில்வே அமைச்சகம் கூறியுள்ளது.

இந்தியாவுக்கு தேவையான மின்சாரத்தில் அதிகளவு அனல் மின் நிலையங்களில் இருந்து தான் கிடைக்கிறது. இங்கு மின்சாரம் தயாரிக்க அதிகளவில் நிலக்கரி தேவைப்படுகிறது.

ஒவ்வொரு மாநிலங்களுக்கும் மத்திய அரசு சார்பில் நிலக்கரி அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது. இந்நிலையில் தான் தற்போது பல்வேறு மாநிலங்களில் நிலக்கரி தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது.

English summary

The Indian Railways has decided to cancel 657 passenger trains to allow for rapid movement of coal carriages as the country tries to restock depleting inventories amid rising demand for the fossil fuel in various parts of the nation.