ரெடியா இருங்க.. மோடி தரப்போகும் "தீபாவளி பரிசு".. ஆர்வத்தில் 75 ஆயிரம் பேர்.. தீயாய் பரவும் தகவல்

டெல்லி: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு நாடு முழுவதும் உள்ள 75 ஆயிரம் இளைஞர்களுக்கு பிரதமர் மோடி தீபாவளி பரிசு அளிக்க உள்ளார்.

இந்தியாவில் வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்படும் பண்டிகைகளில் ஒன்று தீபாவளி. இந்தியா மட்டும் அல்லாது கடல் கடந்து வெளிநாடுகளில் வசிக்கும் இந்தியர்களால் கூட இந்தப் பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

தமிழகத்தில் வரும் திங்கட்கிழமை தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ளது. தீபாவளி பண்டிகையை எல்லையில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு இருக்கும் ராணுவ வீரர்களுடன் கொண்டாடுவதை பிரதமர் மோடி வழக்கமாக கொண்டுள்ளார்.

Prime Minister Modi is going to give Diwali gifts to 75 thousand youth across the country on the occasion of Diwali.