இப்போது நமக்கு தேவை "ஒரு பூமி, ஒரு ஆரோக்கியம்"... ஜி7 உச்சி மாநாட்டில் பிரதமர் மோடி பேச்சு

டெல்லி: இந்தியாவில் கொரோனா 2ஆம் அலை ஏற்பட்ட போது உதவிய அனைத்து நாடுகளுக்கும் ஜி7 உச்சி மாநாட்டில் நன்றி தெரிவித்த பிரதமர் மோடி, தனது உரையில் "ஒரு பூமி, ஒரு ஆரோக்கியம்" கோட்பாட்டின் தேவையையும் வலியுறுத்திப் பேசினார்.

அமெரிக்கா, பிரிட்டன், கனடா, இத்தாலி, பிரான்ஸ், ஜெர்மனி,ஜப்பான் ஆகிய நாடுகளைக் கொண்டது ஜி7 கூட்டமைப்பு. இந்த ஜி7 உச்சி மாநாடு பிரிட்டன் நாட்டின் கார்ன்வால் என்ற இடத்தில் கானொலிகாட்சி வழியாக நடைபெறுகிறது.

கொரோனாவுக்கு பிறகு உலகைக் கட்டமைப்பது தொடர்பாக நடைபெறும் இந்த மாநாட்டில் சிறப்பு அழைப்பாளராகக் கலந்து கொள்ளப் பிரதமர் மோடிக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது.

