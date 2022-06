அது ஒரு கொடிய மிருகம்! முதலையை பிடித்து வீட்டுக்கு கொண்டு வந்த மோடி! வகுப்பு பாடமாக வைத்த மெட்ரிக்!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் மேன் வெர்சஸ் வைல்ட் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது சிறு வயதில் குளத்தில் இருந்து முதலை குட்டியை பிடித்து வீட்டிற்கு கொண்டு சென்றதாக கூறிய நிலையில், அந்த சம்பவம் தற்போது ஒன்றாம் வகுப்பு மெட்ரிக் பாடப் புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது.

'இது ரொம்ப கொடுமையான மிருகம், அதுக்கிட்ட இருந்து எப்புடி தப்பிக்கிறதுனு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன்.. இந்த மாதிரியான உயிர் பிழைக்க முடியாத சூழல்கள்ல எப்படி வாழனும்னு எனக்கு அமெரிக்க ராணுவத்துல பயிற்சி தரப்பட்ருக்கு'

மீண்டும் மிரட்ட தொடங்கும் கொரோனா.. உலகெங்கும் ஒரே நாளில் 6 லட்சத்திற்கும் அதிகமானோருக்கு பாதிப்பு!

எங்கோ கேட்ட மாதிரி இருக்கா..! கண்டிப்பாக கேட்டிருப்பீர்கள். 90'ஸ் கிட்ஸ்களின் சக்திமான் போன டிஸ்கவரி சேனலில் வரும் மேஸ் வெர்சஸ் வைல்ட் நிகழ்ச்சியில் அடிக்கடி வரும் வசனங்கள் தான் இது.

English summary

While Prime Minister Narendra Modi, who attended the Man vs Wild show a few years ago, claimed that he caught a crocodile cub from a pond at a young age and took it home, the incident is now featured in a first-class matric textbook.