மாணவர்களை மீட்கும்“ஆப்ரேசன் கங்கா” வெற்றிக்கு இந்தியாவின் செல்வாக்கு தான் காரணம்..சொல்கிறார் பிரதமர்

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : உக்ரைன் நாட்டில் போரினால் பாதிக்கப்பட்ட இந்திய மக்களை மீட்கும் பணியான ஆபரேஷன் கங்காவின் வெற்றிக்கு உலக அரங்கில் இந்தியாவின் வளர்ந்து வரும் செல்வாக்கு தான் காரணம் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார்.

உக்ரைன் நாட்டின் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்து 10 நாட்கள் கடந்துள்ள நிலையில் உக்ரைனின் தலைநகர் கீவ், மற்றும் இரண்டாவது பெரிய நகரமான கார்கிவ்வை தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர ரஷ்யா தீவிர முனைப்பு காட்டி வருகிறது.

தலைநகரான கீழ் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட நிலையில், அடுத்ததாக நாட்டின் இரண்டாவது பெரிய நகரமான கார்கிவ் நகரின் பக்கம் ரஷ்யாவின் தாக்குதல் தொடங்கப்பட்டது. அணு உலைகள், விமான நிலையங்கள் மீது தீவிர தாக்குதல் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

Prime Minister Narendra Modi has attributed the success of Operation Ganga, the task of rescuing war-torn Indians in Ukraine, to India's growing influence on the world stage.