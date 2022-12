மிகப் பெரிய வெற்றி! தேர்தல் ஆணையத்திற்கு நன்றி சொன்ன பிரதமர் நரேந்திர மோடி! இமாச்சலும் ஓகே தானாம்!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : குஜராத் மக்கள் பாஜகவிற்கு மிகப்பெரிய வெற்றியை வழங்கியுள்ளார்கள் எனவும் தேர்தலை அமைதியான முறையில் நடத்தியதற்காக தேர்தல் ஆணையத்திற்கு நன்றிகளைத் தெரிவித்துக் கொள்வதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியிருக்கிறார்.

நாடாளுமன்றத் தேர்தலுக்கு முன்னோட்டமாக குஜராத் இமாச்சல பிரதேஷ் சட்டமன்றத் தேர்தல்களும் டெல்லி மாநகராட்சி தேர்தலும் கருதப்பட்டது டெல்லி மாநகராட்சியை முதல்முறையாக ஆம் ஆத்மி பாஜகவிடமிருந்து கைப்பற்றியுள்ளது.

குஜராத் சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு இரு கட்டங்களாக நடைபெற்ற நிலையில் 182 சட்டசபை தொகுதிகளில் அமைதியான முறையில் வாக்குப்பதிவு நடந்தது. தொடர்ந்து 37 மையங்களில் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று நடைபெற்றது

குஜராத் வெற்றியைக் கூட கொண்டாட முடியவில்லை! கட்சியை விட்டே தூக்கிருவேன்! கமலாயத்தில் சூடான அண்ணாமலை!

English summary

Prime Minister Narendra Modi has said that the people of Gujarat have given a huge victory to the BJP and thanked the Election Commission for conducting the elections peacefully.