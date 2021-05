லட்சத்தீவு: ''அறிவற்றவர்கள் இந்திய கடலின் ஆபரணத்தை அழிக்கின்றனர்''.. மத்திய அரசு மீது பாய்ந்த ராகுல்

Delhi

டெல்லி: லட்சத்தீவை மத்திய அரசு அழிக்க முயற்சிப்பதாகவும், தான் லட்சத்தீவு மக்களுடன் நிற்பதாகவும் காங்கிரஸ் எம்.பி. ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார்.

மத்திய அரசின் புதிய விதிமுறைகள் லட்சத்தீவு மக்களை பாதிக்கிறது என்று லட்சத்தீவு பாஜக தலைவர் முகமது காசிம் கூறியுள்ளார்.

நமது அண்டை மாநிலமான கேரளாவில் இருந்து இருந்து சுமார் 200 கி.மீ. தொலைவில் அரபிக்கடலில் வீற்றிருக்கிறது லட்சத்தீவு.

English summary

The Congress MP Rahul Gandhi said that the central government was trying to destroy Lakshadweep and that he was standing with the people of Lakshadweep