பிரதமர் நரேந்திர மோடி மன்னிப்பு கேட்க வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது – ராகுல்காந்தி ட்விட்டரில் கருத்து

டெல்லி: லக்கீம்பூர் விவசாயிகள் போராட்டத்தின் போது கூட்டத்திற்குள் காரை ஏற்றி விவசாயிகள் கொலை செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படும் சம்பவம் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி மீண்டும் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டதாகக் காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவரும் எம்.பி.யுமான ராகுல் காந்தி தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் கூறியுள்ளார்,

உத்தரபிரதேச மாநிலம் லக்கிம்பூர் கேரி கடந்த அக்டோபர் மாதம் மூன்றாம் தேதி விவசாயிகள் நடத்திய போராட்டத்தின் போது நடந்த வன்முறையில் 4 விவசாயிகள் உட்பட 8 பேர் உயிரிழந்தனர் . முன்னதாக மத்திய உள்துறை இணை அமைச்சர் அஜய் மிஸ்ராவின் மகன் ஆசிக் மீரா பயணித்த கார் கூட்டத்திற்குள் மோதியதில் விவசாயிகள் இறந்ததாகவும் இதுவே பின்னர் வன்முறையாக மாறியது.

தஞ்சை அருகே கட்டுப்பாட்டை இழந்த லாரி.. விபத்தில் சாலையின் நடுவில் அமர்ந்திருந்த 3 பேர் பலி

இந்த விவகாரம் தொடர்பாக தாமக முன்வந்து விசாரணை மேற்கொண்ட உச்சநீதிமன்றம் சம்பவம் குறித்து மாநில அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவும், குற்றவாளிகளை கைது செய்து விரைவில் நீதிமன்றத்தில் அறிக்கை தாக்கல் செய்யவும் உத்தரவிட்டது

Former Congress leader and Member of Parliament Rahul Gandhi has said it is time for Prime Minister Narendra Modi to apologize again. Rahul Gandhi also posted on his Twitter page that the Union Minister involved in the violence should be sacked from the Cabinet and that the truth is in front of you.