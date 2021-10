பாஜகவிலிருந்து எதிர்ப்பு குரல்.. 'இந்தியாதான் முக்கியம்:' விலைவாசி உயர்வு பற்றி சுப்பிரமணியன் சுவாமி

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: பெட்ரோல், டீசல் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயர்வால் நாட்டின் பொருளாதாரம் மோசமடையப் போகிறது என்று எச்சரித்துள்ளார் பாஜக மூத்த தலைவர் சுப்பிரமணியன் சுவாமி.

கடந்த சில மாதங்களாகவே நாடு முழுக்க பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்ந்து விண்ணை மூட்டி தினம் தினம் புதிய உச்சம் தொட்டு வருகிறது.

GDP எனப்படும் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியை பெருக்குவோம் என்று வாக்குறுதி அளித்து ஆட்சிக்கு வந்தது பாஜக. ஆனால் கேஸ், பெட்ரோல், டீசல் ஆகியவற்றின் விலைதான் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது என்ற குற்றச்சாட்டு எழ ஆரம்பித்துள்ளது.

வீட்டு உபயோக கேஸ் சிலிண்டர் ரூ.15 உயர்வு: பெட்ரோல், டீசல் விலையும் அதிகரிப்பால் மக்கள் கவலை

English summary

Subramanian Swamy says, Raising petrol, diesel and other fuel prices is a tragedy for honest people of India. It will weaken demand forces and make economic recovery even more difficult.