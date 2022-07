"ராஷ்ட்ரபத்னி" வம்பில் சிக்கிக் கொண்ட ஆதிர்! "பெண்கள், பழங்குடியினர் விரோதி காங்கிரஸ்" பாஜக கொதிப்பு

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவின் புதிய ஜனாதிபதியாக பதவியேற்றுள்ள திரெளபதி முர்முவை ‛ராஷ்டிர பத்னி' எனக்கூறி சர்ச்சையை கிளப்பிய காங்கிரஸ் கட்சியின் ஆதிர் ரஞ்சன் சவுத்ரி நாடாளுமன்றம் மற்றும் மக்களிடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என மத்திய அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானி நாடாளுமன்றத்தில் ஆக்ரோஷமாக பேசினார். தற்போது இந்த விவகாரம் நாடாளுமன்றத்தில் பூதாகரமாக வெடித்துள்ளது.

இந்திய ஜனாதிபதியாக இருந்தவர் ராம்நாத் கோவிந்த். இவரது பதவிக்காலம் கடந்த 24ம் தேதியுடன் முடிவடைந்தது. முன்னதாக புதிய ஜனாதிபதியை தேர்வு செய்வதற்கான தேர்தல் கடந்த 18 ம் தேதி நடந்தது.

இதில் பாஜகவின் தேசிய ஜனாயக கூட்டணி சார்பில் திரெளபதி முர்மு, எதிர்க்கட்சிகள் சார்பில் யஷ்வந்த் சின்ஹா ஆகியோர் போட்டியிட்டனர். இந்த தேர்தலில் பதிவான ஓட்டுக்கள் 21ம் தேதி எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டன.

English summary

Union Minister Smriti Irani aggressively said in the Parliament that Adhir Ranjan Chowdhury of the Congress party should apologize to the Parliament and the people for creating a controversy by calling the new President of India, Draupadi Murmu, a Rashtrapatni’.