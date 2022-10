மோடி ஒரு மகாபுருஷ்.. சினிமாவில் தொடர் தோல்வி.. அரசியல் அவதாரம் எடுக்கும் கங்கனா.. பாஜகவுக்கு தூது!

Delhi

oi-Yogeshwaran Moorthi

டெல்லி: 2024ம் ஆண்டு நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் பாஜக சார்பாக போட்டியிட தயாராக இருப்பதாக நடிகை கங்கனா ரனாவத் அறிவித்துள்ளார்.

பாலிவுட் நடிகை கங்கனா ரனாவத் சர்ச்சை கருத்துகளுக்கு பெயர்போனவர். பாலிவுட்டில் நிலவி வரும் நெப்போட்டிசத்திற்கு எதிராக குரல் கொடுத்து வரும் கங்கனா ரனாவத், வலதுசாரி ஆதரவாளர் என்று வெளிப்படையாக அறிவித்துக் கொண்டவர்.

இதனால் இவர் மீது பல்வேறு விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டாலும், அதிரடியாக மற்றும் சர்ச்சையான கருத்துகளை தொடர்ந்து கூறி வருகிறார். அதிலும் மத்தியில் பாஜக ஆட்சி அமைந்ததில் இருந்து, பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தீவிர ஆதரவாளராகவும், சாவர்க்கரை வழிகாட்டியாகவும் தேர்ந்தெடுத்து பயணித்து வருகிறார்.

English summary

Actress Kangana Ranaut has announced that she is ready to contest the 2024 parliamentary elections on behalf of the BJP in Himachal Pradesh Mandi constituency.