வட தமிழக கடலோர மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட்..புதுச்சேரியிலும் அதி கனமழை - இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம்

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: அதிகனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதால் சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டுக்கு ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. வடதமிழக கடலோர மாவட்டங்கள், புதுச்சேரிக்கு இன்று ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்படுவதாக இந்திய வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது.

நாடாளுமன்றத் தேர்தலுக்கு தயாராகும் திமுக.. வேகமெடுக்கும் மு.க.ஸ்டாலின்.. நாளை முக்கிய மீட்டிங்!

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை மேலும் தீவிரம் அடையத் தொடங்கியுள்ளதை அடுத்து, வங்கக் கடலில் நேற்று முன்தினம் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவானது. அது வடக்கு மற்றும் வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து நேற்று தென்மேற்கு வங்கக் கடல் பகுதியில் நிலை கொண்டது. அதன் காரணமாக, தென்தமிழகத்தில் பல்வேறு இடங்களிலும், வடதமிழகத்தில் சில இடங்களிலும் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்தது.

சென்னையில் விடிய விடிய கனமழை கொட்டித்தீர்த்ததால் பல பகுதிகளில் வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளது. வாகன ஓட்டிகள் சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர்.

