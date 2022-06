காச பாத்தா காந்தி தாத்தா.. ரூபாய் நோட்டில் ரவீந்திரநாத் தாகூர்,அப்துல் கலாம்? ஆர்பிஐ திடீர் முடிவு?

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : நிதி அமைச்சகமும், இந்திய ரிசர்வ் வங்கியும் ரூபாய் நோட்டுகளில் ரவீந்திரநாத் தாகூர் மற்றும் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் ஆகியோரின் படங்கள் மற்றும் விவரங்களை புதிய வரிசை ரூபாய் நோட்டுகளில் பயன்படுத்த பரிசீலித்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

தற்போது நாம் பயன்படுத்தும் அனைத்து வகை ரூபாய் நோட்டுகளில் தேசத்தின் தந்தையாக கருதப்படும் மகாத்மா காந்தியின் படம் இடம் பெற்றுள்ளது அனைவருக்கும் தெரிந்தது தான். இன்று நேற்றல்லா சுமார் 50 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இந்த வழக்கம் நடைமுறையில் உள்ளது.

மகாத்மா காந்தியின் 100வது பிறந்தநாளை கொண்டாட்டத்தை முன்னிட்டு 1969ஆம் ஆண்டில் டிசைன் சீரிஸ் வெளியிடப்பட்ட போது அவரது படம் முதன்முதலில் இந்திய ரூபாய் நோட்டுகளில் இடம்பெற்றது.

English summary

It has been reported that the Ministry of Finance and the Reserve Bank of India are considering using the pictures and details of Rabindranath Tagore and ABJ Abdul Kalam on the new series of banknotes.