இந்தியாவின் முப்படை தலைமை தளபதியாக அனில் சவுகான் பொறுப்பேற்பு.. சவால்களை சந்திக்க தயார் என சூளுரை

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இந்தியாவின் முப்படைகளின் தலைமை தளபதியாக ஓய்வு பெற்ற லெப்டினன்ட் ஜெனரல் அனில் சவுகான் இன்று பொறுப்பேற்று கொண்டார். மறைந்த பிபின் ராவத்தை தொடர்ந்து இந்தியாவின் 2வது நபராக முப்படைகளின் தலைமை தளபதியாக பொறுப்பேற்றுள்ள அவர் நாட்டின் பாதுகாப்பை இன்னும் பலப்படுத்தி அனைத்து சவால்களையும் சந்திக்க தயார் என சூளுரைத்துள்ளார்.

இந்தியாவில் ராணுவம், விமானப்படை, கப்பற்படைக்கு தனித்தனியே தளபதிகள் உள்ளன. இந்த முப்படைகளை ஒருங்கிணைத்து செயல்படும் வகையில் முப்படை தலைமை தளபதி பொறுப்பு உருவாக்கப்பட்டது.

இந்த பொறுப்பில் முதன் முதலாக ஜெனரல் பிபின் ராவத் நியமனம் செய்யப்பட்டார். இவர் 2019 டிசம்பர் 31 முதல் மூன்றாண்டுகள் வரை தொடர்ந்து பணி செய்து வந்தார்.

