ரிஷப் பண்ட் விபத்து: சாலையில் பள்ளம் என்பதா? உத்தரகாண்ட் முதல்வரின் கருத்துக்கு கிளம்பிய எதிர்ப்பு!

Delhi

டெல்லி: கிரிக்கெட் வீரர் ரிஷப் பண்ட் விபத்து நடந்தததற்கு நெடுஞ்சாலையில் இருந்த பள்ளம் காரணமாக இருக்கலாம் என்ற ரீதியில் உத்தரகாண்ட் முதல்வர் புஷ்கர் சிங் தாமி நேற்று செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளிக்கும் போது கூறியிருந்தார். ஆனால், உத்தரகாண்ட் முதல்வரின் கருத்தை நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளனர்.

இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் ரிஷப் பண்ட் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை டெல்லியில் இருந்து தனது சொந்த மாநிலமான உத்தரகாண்டிற்கு தனது சொகுசு காரில் புறப்பட்டு சென்றார்.

டெல்லி - டேராடூன் சாலையில் ஹரித்வார மாவட்டம் ரூர்க்கி அருகே ரிஷப் பண்ட் கார் சீறிப்பாய்ந்து வந்து கொண்டிருந்தது. அதிகாலை 5.30 மணியளவில் ரிஷப் பண்டின் கார் சாலை நடுவே இருந்த டிவைடரில் கார் மோதியது.

Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami had said yesterday while giving an interview to the media that the pothole on the highway could be the cause of the accident of cricketer Rishabh Pant. However, the highway department officials categorically denied the Uttarakhand Chief Minister's opinion.