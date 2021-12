பாஜக அரசின் ரிமோட் கண்ட்ரோலாக செயல்படுகிறதா ஆர்.எஸ்.எஸ்?.. முதன் முறையாக மனம் திறந்த மோகன் பகவத்!

Delhi

டெல்லி: நாட்டில் நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு கடந்த 2014-ம் ஆண்டு பிறகு மத்தியில் பாஜக மீண்டும் ஆட்சியில் அமர்ந்தது. இதனை தொடர்ந்து 2019-ம் ஆண்டிலும் அமோக வெற்றியை பெற்று ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொண்டது.

10 நாளில் 4 முறை.. நெருங்கும் உ.பி.தேர்தல்.. அடுத்தடுத்து

பாஜக ஆட்சியில் இருக்கும்போது எல்லாம் ''மத்திய அரசை வழிநடத்துவதே ஆர்.எஸ்.எஸ்.தான். ஆர்.எஸ்.எஸ் சித்தாந்தைத்தான் மத்திய பாஜக அரசு கடைபிடிக்கும்'' என்று கூறுவது வழக்கமாகி விட்டது. கடந்த பல ஆண்டுகலாகவே இப்படி கூறப்பட்டு வருகிறது.

English summary

The media refers to us as the ‘remote control’ of the union government. But RSS chief Mohan Bhagwat said it was completely false. He also said that India can definitely become a world guru