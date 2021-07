அசத்தும் அகிலேஷ் யாதவ்.. பாஜகவை வீழ்த்த அடுத்தடுத்து உறுதியான கூட்டணிகள்.. அனல் பறக்கும் உ.பி. களம்

Delhi

டெல்லி: உத்தரபிரதேச மாநிலத்தில் அகிலேஷ் யாதவின் சமாஜ்வாதி கட்சி , சரத்பவாரின் தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியுடன் கூட்டணி அமைத்து போட்டியிட முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே ஜாட் இன மக்களின் வாக்குகளை பெறும் முயற்சியாக ராஷ்டிரீய லோக் தளம் கட்சியோடும் கூட்டணியை உறுதி செய்துவிட்டார் அகிலேஷ் யாதவ். இன்னொரு பக்கம் மாநிலம் தழுவிய அளவிலும் அகிலேஷ் சுற்றுப் பயணத்தை ஆரம்பித்துள்ளார்.

அகிலேஷ் யாதவ் மற்றும் சரத்பவார் ஆகிய இருவரும் தொலைபேசி மூலம் தேசியவாத காங்கிரஸ்-சமாஜ்வாதி கூட்டணியை பேசி முடிவு செய்துள்ளனர். ஆனால் எந்தக் கட்சி எத்தனை தொகுதிகளில் போட்டியிடும் என்பது பற்றி இன்னும் முடிவு செய்யப்படவில்லை.

பாஜகவுக்கு எதிராக எதிர்க்கட்சிகளின் ஒருங்கிணைந்த கூட்டணியை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று சரத் பவார் தொடர்ந்து முயற்சி செய்து வருகிறார் . இதன் ஒரு பகுதியாக சமாஜ்வாதி கட்சியை கூட்டணிக்குள் கொண்டு வரும் முயற்சியில் அவர் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார். அகிலேஷ் யாதவும் பாஜகவுக்கு எதிரான மனநிலையில்தான் இருக்கிறார்.

English summary

Samajwadi party leader Akhilesh Yadav is very confident to defeat BJP in the upcoming Uttar Pradesh assembly election 2022. He makes all steps to gather people's support. Akhilesh Yadav resume his State wise tour and sealed an alliance with NCP leader Sharad Pawar.