”புண்படுத்துகிறது” கடவுள் மறுப்பு வாசகங்களை நீக்கக்கோரி மனு..தமிழக அரசுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் நோட்டீஸ்

Delhi

oi-Yogeshwaran Moorthi

டெல்லி: பெரியார் சிலைக்கு கீழ் உள்ள கடவுள் மறுப்பு வாசகங்களை நீக்கக் கோரிய மனு மீது தமிழக அரசு பதிலளிக்க உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டின் நிலவிய பல்வேறு சாதிய மற்றும் பிறபோக்குதனங்களை சீர்திருத்தியவர்களில் பெரியாருக்கு மிகப்பெரிய பங்கு உண்டு. திராவிட கழகத்தின் மாபெரும் தலைவரான பெரியார் சுயமரியாதை, பெண்கள் முன்னேற்றம், கடவுள் மறுப்பு என பல்வேறு தளங்களிலும் தீவிரமாக இயங்கியவர்.

சாதி, பெண் முன்னேற்றம், கடவுள் மறுப்பு, தமிழ், திராவிடம் தொடர்பாக பல்வேறு புத்தகங்களை எழுதியவர். வாழ்நாள் முழுக்க சாதியத்திற்கு எதிராக போராடிய தந்தை பெரியாரின் சிலைகளை, தமிழ் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

English summary

Supreme Court has ordered the Tamil Nadu government to respond to a petition seeking the removal of anti-God slogans under the statue of Periyar.