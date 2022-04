அடேங்கப்பா! பெட்ரோல் டீசல் வரி 26 லட்சம் கோடி வசூல்! மக்களுக்கு என்ன கிடைத்தது? ப.சிதம்பரம் கேள்வி?

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : பாஜக அரசு அமைந்த எட்டு ஆண்டுகளில் பிரதமர் மோடி தலைமையிலான அரசு எரிபொருள் வரியாக 26 லட்சம் கோடி ரூபாயை வசூலித்த நிலையில், அதற்கு ஈடாக மக்களுக்கு என்ன கிடைத்தது என முன்னாள் நிதி அமைச்சரும் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவருமான ப சிதம்பரம் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.

உத்திரப் பிரதேசம், பஞ்சாப், மணிப்பூர், கோவா, உத்தரகாண்ட் ஆகிய 5 மாநிலங்களுக்கான சட்டசபை தேர்தல் கடந்த மாதம் நிறைவடைந்த நிலையில், அதுவரை நூறு நாட்களுக்கும் மேலாக பெட்ரோல் டீசல் விலை மாற்றம் இன்றி தொடர்ந்தது.

உக்ரைன் போர் காரணமாக சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்த நிலையிலும் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்த்தப்படவில்லை.

13 நாட்களில் 11 முறை உயர்ந்த பெட்ரோல், டீசல் விலை.. இன்றும் அதிகரித்த விலை.. சதத்தை நெருங்கும் டீசல்

English summary

Former Finance Minister and senior Congress leader P Chidambaram has questioned what the people got in return for collecting Rs 26 lakh crore in fuel tax from the Modi-led government in the eight years since the BJP government was formed.