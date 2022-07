டெல்லி காங்கிரஸ் ஊர்வலத்தில் எம்பிக்கள், தொண்டர்கள் அரெஸ்ட்.. தர்ணா செய்த ராகுல் கைது-பரபரப்பு

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: நேஷனல் ஹெரால்டு வழக்கில் சோனியா காந்தியிடம் அமலாக்கப்பிரிவு விசாரணை நடத்த எதிர்ப்பு தெரிவித்து இன்று டெல்லியில் காங்கிரஸ் எம்பிக்கள் நாடாளுமன்றத்தில் இருந்து ஊர்வலம் புறப்பட்ட நிலையில் அவர்களை தடுத்து நிறுத்திய போலீசார் குண்டுகட்டாக தூக்கிச்சென்று கைது செய்தனர். இதனை கண்டித்து ராகுல்காந்தி திடீர் தர்ணாவில் ஈடுபட்டதால் அவரும் கைது செய்யப்பட்டார்.

Roadல் உட்கார்ந்த ராகுல் காந்தியை கைது செய்த போலீஸ்

காங்கிரஸ் கட்சியின் இடைக்கால தலைவர் சோனியா காந்தி. இவரது மகனும் எம்பியாகவும் இருப்பவர் ராகுல்காந்தி. இவர்கள் இருவர் மீதும் நேஷனல் ஹெரால்டு வழக்கில் சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்றம் செய்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.

இதுதொடர்பான வழக்கை அமலாக்கப்பிரிவினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். சோனியா காந்தி, ராகுல்காந்தி ஆகியோருக்கு அமலாக்கபிரிவு சம்மன் அனுப்பியது.

நேஷனல் ஹெரால்டு வழக்கு: அமலாக்கப் பிரிவு முன்பாக 2-வது முறையாக இன்று சோனியா காந்தி ஆஜர்!

English summary

Congress MPs in Delhi protested against the investigation of Sonia Gandhi by the Enforcement Directorate in the National Herald case. Rahul Gandhi went on a sudden dharna to condemn this and caused a sensation.