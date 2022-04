ராஜீவ் கொலை வழக்கு:30 ஆண்டுகள் சிறைவாசம் அனுபவித்த பேரறிவாளனை விடுதலை செய்வதே தீர்வு-உச்சநீதிமன்றம்

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: ராஜீவ் காந்தி படுகொலை வழக்கில் 30 ஆண்டுகள் சிறைவாசம் அனுபவித்துவிட்ட பேரறிவாளனை விடுதலை செய்வது ஒன்றுதான் தீர்வு என உச்சநீதிமன்றம் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது.

ராஜீவ் காந்தி படுகொலை வழக்கில் பேரறிவாளன் உள்ளிட்ட 26 பேருக்கு தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. பின்னர் இது ஆயுள் தண்டனையாக குறைக்கப்பட்டது. மேலும் பலர் விடுதலை செய்யப்பட்டனர். தற்போது பேரறிவாளன்,நளினி உள்ளிட்டோர் ஆயுள் தண்டனை அனுபவித்து வருகின்றனர்.

ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பேரறிவாளானுக்கு ஜாமீன் வழங்கியது உச்ச நீதிமன்றம்

English summary

The Supreme Court said that Then why don’t you release Perarivalan? He has already served 36 years on today.