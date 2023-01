பழம் நழுவி பாலில்? ஈபிஎஸ் டீமை குடைந்தெடுத்த சுப்ரீம் கோர்ட்! புது தெம்பில் ஓபிஎஸ்.. என்ன நடக்குது?!

Delhi

டெல்லி : அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பான வழக்கில், உச்ச நீதிமன்றம் விரைந்து ஆணை பிறப்பிக்கத் தயாராகி வருவது அதிமுகவின் இரு தரப்பினர் மட்டுமல்லாது, அரசியல் அரங்கிலும் பரபரப்பைக் கிளப்பியுள்ளது. இந்த வாரமே வழக்கை முடிக்க நினைப்பதாக உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் தெரிவித்துள்ளதால், ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் தரப்பினர் மத்தியில் பெரும் பரபரப்பு தொற்றிக் கொண்டுள்ளது. நேற்றைய விசாரணையின்போது எடப்பாடி தரப்பிடம் நீதிபதிகள் பல முறை குறுக்கிட்டு கேள்விகளை எழுப்பியது ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு நம்பிக்கை கொடுத்துள்ளதாம்.

வழக்கை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என்பதால் இரு தரப்பு வழக்கறிஞர்களும் ஏற்கெனவே வைக்கப்பட்ட வாதங்களை மீண்டும் எடுத்துவைக்கக் கூடாது என நீதிபதிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர். மேலும், நீதிபதிகள் சரமாரியாக கேள்விகளை எழுப்பியது நேற்று உச்ச நீதிமன்ற வளாகத்தையே சூடாக்கியுள்ளது என்றால் மிகையில்லை என்கிறார்கள் வழக்கறிஞர்கள் வட்டாரத்தினர்.

வழக்கில் பிரதானமாக கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் பற்றி மட்டுமே சுப்ரீம் கோர்ட் நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர். ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் இரு தரப்புமே தாங்கள் வாதங்களை எடுத்து வைக்க நேரம் கேட்ட நிலையில், நீதிபதிகள் கண்டிஷன் போட்டுள்ளதன் மூலம், விரைந்து விசாரித்து ஆணை பிறப்பிக்க சுப்ரீம் கோர்ட் முடிவெடுத்துவிட்டது என்கிறார்கள் அரசியல் பார்வையாளர்கள்.

தேர்தல் ஆணையம் சிக்னல்: உச்சநீதிமன்றத்தில் ஜன 4-ல் அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கு விசாரணையில் திருப்பம்?

In the case related to the AIADMK General Committee, Supreme Court is preparing to issue an order quickly, which has created a stir not only in the two sides of the ADMK but also in the political arena. Supreme Court judges have said that they intend to finish the case this week.