கொரோனா 2ஆம் அலை..சிறப்பாக கையாண்டதில் தமிழ்நாடு தான் டாப்.. டெல்லி& பீகார் ரொம்ப மோசம்.. புதிய சர்வே

டெல்லி: தமிழ்நாடு, ஆந்திர மாநிலங்கள் கொரோனா 2ஆம் அலையைச் சிறப்பாகக் கையாண்டு உள்ளதாகவும் டெல்லி, பீகார், மேற்கு வங்கம் ஆகிய மாநிலங்கள் மோசமாகக் கையாண்டு உள்ளதாகவும் லோக்கல் சர்கிள் நடத்திய ஆய்வில் கூறப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் கடந்த மார்ச் மாதம் முதல் கொரோனா 2ஆம் அலை அதிகரிக்கத் தொடங்கியது. அப்போது தினசரி வைரஸ் பாதிப்பு நான்கு லட்சம் வரை கூட சென்றது.

அதேபோல தினசரி உயிரிழப்புகளும்கூட நான்காயிரம் வரை கூட சென்றது. பல்வேறு மாநிலங்களும் கொரோனா 2ஆம் அலையை சமாளிக்கத் திணறின.

English summary

Tamil Nadu has emerged as the top state in its overall handling of the second Covid-19 wave. Delhi, Bihar, and West Bengal have rated the worst-performing states.