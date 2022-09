கணவனை மனைவி பிரிந்தாலும் இனி "ஜீவனாம்சம்" வழங்க வேண்டும்.. டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் பரபர தீர்ப்பு!

Delhi

டெல்லி: கணவனின் செயலால் அவரை பிரிந்து வாழ்ந்து வரும் மனைவிக்கு 'ஜீவனாம்சம்' வழங்கலாம் என்று டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

இந்தியாவில் பெரும்பாலான பெண்கள் வருமானம் இல்லாமல் குடும்பத்தை நடத்துவதற்கு கணவனின் வருவாயை நம்பியே வாழ்கின்றனர். இவ்வாறு இருக்கையில் கணவன் குடும்பத்தை விட்டு சென்றுவிடும்போது அப்பெண் நிலைகுலைந்து போய்விடுகிறார்.

இப்பெண்கள் ஜீவனாம்சம் கோரி நீதிமன்றத்தை நாடுகையில், வெற்றிகரமாக ஜீவனாம்சம் பெருவது என்பது இவர்களுக்கு கனவாகத்தான் இருக்கிறது.

The Delhi High Court has said that alimony'' can be awarded to a wife who is living apart from him due to her husband's actions. Most of the women in India depend on their husband's income to support the family without any income. In this situation, when the husband leaves the family, the woman becomes unstable. When these women approach court for alimony, a successful alimony increase is a dream for them.