மருமகள் எதிர்த்து போட்டியிட்டதால்.. அப்படியே ரிவர்ஸ்போன மாமனார்.. கோவா தேர்தல் கலகலப்பு!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: மருமகளே தனக்கு எதிராக களமிறங்கியதால் தேர்தலில் இருந்து கோவா முன்னாள் முதல்வர் விலகியுள்ளார். உத்தரபிரதேசம், பஞ்சாப், உத்தரகாண்ட், மணிப்பூர் மற்றும் கோவா ஆகிய மாநிலங்களில் அடுத்த மாதம் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

வட கடலோர மாவட்டங்களில் 5 நாட்களுக்கு லேசான மழை...சென்னைவாசிகளும் அனுபவிக்க தயாராகுங்கள்

இந்த 5 மாநிலங்களிலும் பிப்ரவரி 10ம் தேதி முதல் மார்ச் 7ம் தேதி வரை 7 கட்டங்களாக வாக்குப்பதிவு நடக்கிறது. இதில் சிறிய மாநிலமான கோவா சட்டசபைக்கு பிப்ரவரி 14ம் தேதி பொதுத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது.

English summary

The former Goa chief minister has walked out of the polls after his daughter-in-law rallied against him. He said he was leaving the election because of his age and not because of family pressure