18 வயதுக்கு மேல் அனைவருக்கும் கொரோனா பூஸ்டர் டோஸ்..? சிரமங்களை தவிர்க்க மத்திய அரசு பரிசீலனை..!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : உலகின் சில பகுதிகளில் கொரோனா தாக்கம் அதிகரிப்பு மற்றும் சர்வதேச பயணத்தின் போது எதிர்கொள்ளும் சிரமங்களைக் கருத்தில் கொண்டு 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைவருக்கும் கொரோனா தடுப்பூசியின் பூஸ்டர் டோஸை அனுமதிக்க அரசாங்கம் பரிசீலித்து வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

உலக அளவில் பெரும் பொருளாதார இழப்பையும் அரசியல் ஸ்திரத்தன்மை அற்ற சூழ்நிலையும் உருவாக்கியது கொரோனா வைரஸ். 2019ஆம் ஆண்டு கண்டறியப்பட்ட இந்த வைரஸ் உலகம் முழுவதும் லட்சக்கணக்கான மக்களை காவு வாங்கியது.

அடுத்தடுத்து உருமாற்றம் அடைந்த கொரோனா வைரஸ் இந்த ஆண்டு ஜனவரி மாத தொடக்கத்தில் மீண்டும் ஆட்டத்தை துவக்கிய நிலையில் தற்போது சற்றே அடங்கியுள்ளது.

'எந்த கொரோனா அலை வந்தாலும்..தடுப்பூசியால் தடுத்துவிடலாம்' - அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்!

English summary

The government is reportedly considering allowing a booster dose of the corona vaccine for everyone over the age of 18 in view of the increasing incidence of corona in some parts of the world and the difficulties encountered during international travel.