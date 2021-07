சூப்பர்.. இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட.. இலகுரக பீரங்கி எதிர்ப்பு ஏவுகணை சோதனை வெற்றி.. ஒடிசாவில்!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி; உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட இலகுரக பீரங்கி எதிர்ப்பு ஏவுகணை ஒடிசாவில் உள்ள கடற்கரைகளில் வெற்றிகரமாக பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த ஏவுகணைகள் குறைந்த எடைகொண்ட ராணுவ டேங்கர்களை தாக்கி அழிக்கும் சக்தி கொண்டது என்று பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பு(டிஆர்டிஓ) தெரிவித்துள்ளது.

தரையில் இருந்து வான் இலக்கை தாக்கி அழிக்கும் ஏவுகணை இந்த சோதனையின்போது குறிப்பிட்ட இலக்கை வெற்றிகரமாக தாக்கி அழித்துள்ளது என்று டிஆர்டிஓ கூறியுள்ளது. ''தற்போது அனைத்து பணி நோக்கங்களும் பூர்த்தி செய்யப்பட்டன.

இந்த ஏவுகணை ஏற்கனவே அதிகபட்ச வரம்பிற்கு வெற்றிகரமாக சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த ஏவுகணை அதிநவீன மினியேட்டரைஸ் அகச்சிவப்பு இமேஜிங் சீக்கருடன் மேம்பட்ட ஏவியோனிக்ஸ் உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது'' என்று டிஆர்டிஓ வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

இந்த ஏவுகணை ஆத்மனிர்பர் பாரத் பிரசாரத்துக்கு பெரும் ஊக்கமளித்ததும் என்றும் இது இந்திய இராணுவத்தை பலப்படுத்தும் என்று டிஆர்டிஓ தெரிவித்துள்ளது. இலகுரக பீரங்கி எதிர்ப்பு ஏவுகணை விரைவில் இந்தியா விமானப்படையில் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது. இதேபோல் ஆகாஷ் ஏவுகணை சோதனையும் இன்று வெற்றிகரமாக பரிசோதிக்கப்பட்டது.

In a major boost to #AtmaNirbharBharat and strengthening Indian Army, Defence Research and Development Organisation (DRDO) successfully flight tested indigenously developed low weight, fire and forget Man Portable Antitank Guided Missile (MPATGM) today 21st July 2021. pic.twitter.com/kLEqrsgoOR

English summary

The domestically made small Akash missile has been successfully tested off the coast of Odisha. The Defense Research and Development Organization (DRDO) says the missiles are capable of striking and destroying light military tankers