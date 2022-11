'மத்திய அரசின் கைப்பாவையாக செயல்படுகிறார்கள்'.. ஆளுநர்களுடன் மல்லு கட்டும் தென்மாநிலங்கள்

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: மத்திய அரசின் கைப்பாவை போல ஆளுநர்கள் செயல்படுவதாக தமிழகம், தெலுங்கானா, கேரளா மாநிலங்கள் பகிரங்கமாக குற்றம் சாட்டி வருகின்றன.

மாநில உரிமைகளை பறிக்கும் வகையில் செயல்பட்டு வருவதாகவும், மத்திய அரசின் சொல் படியே நடந்துகொள்வதாகவும் தமிழகம், கேரளா, தெலுங்கானா மாநிலங்கள் ஆளுநருக்கு எதிராக குறை கூறி வருகின்றன.

தமிழகத்தை பொறுத்தவரை ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியை திரும்பப் பெற வேண்டும் என்று நேரடியாக தமிழக அரசு குரல் கொடுத்து வருகிறது.

பிரதமர் மோடி நவ.11-ல் தமிழகம் வருகை! காந்தி கிராம விழாவில் முதல்வர் ஸ்டாலின், ஆளுநர் ரவி பங்கேற்பு!

English summary

The states of Tamil Nadu, Telangana and Kerala are openly accusing the governors of acting like puppets of the central government.