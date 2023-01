ஆட்சியில் இருப்பவர்கள் மன்னர்கள் மாதிரி நடக்கிறார்கள்.. ராகுலிடம் கமல்ஹாசன் ஒரே போடு

Delhi

புதுடெல்லி: ஆட்சியில் இருப்பவர்கள் மன்னர்களை போல நடந்து கொள்வதாகவும் ஏனெனில் அது வரலாற்றின் மிக சமீபத்திய பக்கங்களில் நிகழ்ந்த ஒன்றுதான் என நடிரும் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவருமான கமல்ஹாசன் தெரிவித்துள்ளார். காங்கிரஸ் கட்சி எம்.பி ராகுல் காந்தியுடனான உரையாடலின் போது கமல்ஹாசன் இவ்வாறு பேசினார்.

பாரத் ஜோடோ யாத்திரை என்ற பெயரில் நாடு முழுவதும் ராகுல் காந்தி சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். கன்னியாகுமரியில் தொடங்கிய ராகுல் காந்தியின் பாத யாத்திரை காஷ்மீர் வரை செல்கிறது.

கடந்த செப்டம்பர் 7 ஆம் தேதி தொடங்கிய ராகுலின் யாத்திரை தற்போது 12 மாநிலங்களை கடந்து தலைநகர் டெல்லியை சென்றுள்ளது. டெல்லிக்கு பாரத் ஜோடோ யாத்திரை நுழைந்த அன்று நடிகரும் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவருமான கமல்ஹாசனும் யாத்திரையில் பங்கேற்றார்.

Makkal Neeti Maiyam Party leader Kamal Haasan said that those in power are behaving like kings because it is something that happened in the very recent pages of history. Kamal Haasan spoke thus during a conversation with Congress MP Rahul Gandhi.