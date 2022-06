யஷ்வந்த் சின்ஹா வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசம்.. திமுக முடிவை மாற்றிக் கொள்ளாது - திருச்சி சிவா பேட்டி!

Delhi

oi-Vignesh Selvaraj

டெல்லி : குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் எதிர்க்கட்சிகளின் பொது வேட்பாளராக யஷ்வந்த் சின்ஹா அறிவிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, திமுக எம்.பி திருச்சி சிவா டெல்லியில் இன்றுச் செய்தியாளர்களை சந்தித்துப் பேசினார்.

குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் திமுக தனது முடிவை மாற்றிக் கொள்ளாது. எதிர்க்கட்சிகளின் பொது வேட்பாளராக யஷ்வந்த் சின்ஹாவை ஒருமனதாக அனைத்து எதிர்க்கட்சிகளும் முடிவெடுத்துள்ளோம் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

எடப்பாடி பக்கம் நடையைக் கட்டும் ஆதரவாளர்கள்.. ஓபிஎஸ் பலத்தை இழக்க காரணம் இந்த 3 விஷயங்கள்தான்..!

மேலும், எதிர்க்கட்சிகள் சார்பில் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் நிறுத்தப்பட்டுள்ள யஷ்வந்த் சின்ஹாவின் வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

"All opposition parties have unanimously decided to field Yashwant Sinha as the common candidate. The chances of Yashwant Sinha's victory are bright," said DMK MP Tiruchi Siva.