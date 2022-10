சிக்கிய சென்ட்ரல் “லெட்டர்”.. பில்கிஸ் பானு வழக்கில் 11 குற்றவாளிகள் விடுதலை! பாயிண்டை பிடித்த மஹுவா

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: குஜராத் கலவரத்தில் கர்ப்பிணி பில்கிஸ் பானு உள்ளிட்ட 3 பேரை கூட்டு பலாத்காரம் செய்து குழந்தை உட்பட 7 பேரை கொன்ற 11 பேர் கொண்ட கும்பல் முன்விடுதலை செய்யப்பட்டதற்கு பின்னால் மத்திய அரசு இருக்கும் கடிதத்தை வெளியிட்டு திரிணாமூல் காங்கிரஸ் எம்பி மஹுவா மொய்த்ரா குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

கடந்த 2002 ஆம் பிப்ரவரி 27 ஆம் தேதி குஜராத் முதலமைச்சராக நரேந்திர மோடி பொறுப்பேற்ற ஐந்தே மாதங்களில், உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அயோத்தியில் இருந்து குஜராத்துக்கு வந்த சபர்மதி ரயில் கோத்ரா பகுதியில் தீப்பிடித்து எரிந்தது.

இந்த சம்பவத்தில் 59 இந்து யாத்திரிகர்கள் கொல்லப்பட்டனர். 2005 ஆம் ஆண்டு இது தொடர்பாக மத்திய அரசு அமைத்த விசாரணை ஆணையம், ரயில் பெட்டியில் சமையல் செய்தபோது ஏற்பட்ட தீ விபத்து காரணமாகவே பலர் உயிரிழந்ததாகவும், தாக்குதல் நடத்தப்படவில்லை என்றும் தெரிவித்தது.

பில்கிஸ் பானு வழக்கு! 11 குற்றவாளிகளை விடுதலை செய்ய மத்திய அரசு அனுமதி தந்தது! குஜராத் அரசு தகவல்!

English summary

Trinamool MP Mahua Moitra tweet on the release of 11 Bilkis Banu rapists and murderers - She said that, "The CBI said NO, the CBI special judge said NO. And yet Centre said YES to wholesale “premature release” of all 11 convicts in Bilkis Bano case. There in black & white for all to see."