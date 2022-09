மெடிக்கல் மிராக்கிள்.. ஒரு மனுஷன் "இதை" எப்படி தொலைக்க முடியும்.. பேப்பரில் வந்த விளம்பரம்!

Delhi

டெல்லி: 'தனது இறப்பு சான்றிதழ் தொலைந்துவிட்டதாக' அசாமில் உள்ள நாளிதழில் ஒருவர் விளம்பரம் வெளியிட்டுள்ளது தற்போது இணையத்தில் தீயாக பரவி வருகிறது. நெட்டிசன்களை தலை சுற்ற வைத்துள்ள இந்த விளம்பர பதிவுக்கு நெட்டிசன் ஒருவர் இறப்பு சான்றிதழ் கிடைத்துவிட்டால் சொர்க்கத்திற்கு அனுப்பி வைப்பதா?.. இல்லை நரகத்திற்கு அனுப்பி வைப்பதா?.. என்று கிண்டலடித்து டிவிட் பதிவிட்டுள்ளார்.

இணையதளங்களில் வினோதமான பல விஷயங்கள் கொட்டி கிடக்கின்றன. செல்லப்பிராணிகளின் குட்டிச்சேட்டைகள் முதல் வித்தியாசமான உணவுப்பண்டங்கள், அசாத்திய திறமைகள், நகைப்பூட்டும் அடாவடி செயல்கள் என இணையதளத்தில் பல சுவாரசிய வீடியோக்கள் கொட்டி கிடக்கின்றன.

அப்படித்தான் நெட்டிசன்களை திகைக்க வைக்கும் வகையில் ஒரு பதிவு சமூக வலைத்தளத்தில் டிரெண்ட் ஆகி வருகிறது.

English summary

An advertisement published in a newspaper in Assam stating that 'his death certificate has been lost' has netizens in a frenzy. In this, a netizen has teased that if he gets the death certificate, will he be sent to heaven?..or will he be sent to hell?..