"வெங்காயம்".. மீண்டும் வாயை விட்ட நிர்மலா சீதாராமன்.. “ஆச்சாரத்தின் அடையாளம்”.. சு.வெங்கடேசன் சுளீர்

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத் தொடரில் வெங்காயம் குறித்து மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று(டிச.12) கூறியுள்ள கருத்து மீண்டும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்து மதுரை எம்.பி சு.வெங்கடேசன் விமர்சித்துள்ளார்.

கடந்த 2019ல் நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வெங்காயம் குறித்து கூறியிருந்த கருத்து பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருந்தது.

அதாவது, 2019ம் ஆண்டு இதே டிசம்பரில் வெங்காயம் விலை கிடுகிடுவென உயர்ந்திருந்தது. வெங்காய விளைச்சல்கள் அதிகம் இருக்கும் மாநிலங்கள் கனமழையால் பாதிக்கப்பட்டன.

English summary

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman's comment about onion in the winter session of the Parliament has caused controversy again today (Dec. 12). Madurai MP Su Venkatesan has criticized this.