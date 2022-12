பச்சைக்கொடி.. திருத்தப்பட்ட ‛ஒரே பதவி ஒரே ஓய்வூதியம்’ திட்டம் மத்திய அரசு ஒப்புதல்..என்ன ஸ்பெஷல்?

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இந்தியாவில் ‛ஒரே பதவி ஒரே ஓய்வூதியம்' திட்டம் கொண்டு வர மத்திய அரசு முடிவு செய்தது. இதற்கு எதிர்ப்பு கிளம்பி நீதிமன்றம் வரை சென்றது. நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு மத்திய அரசுக்கு சாதகமாக வந்த நிலையில் நீண்ட இழுபறிக்கு பிறகு 'ஒரே பதவி ஒரே ஓய்வூதியம்' திட்டத்தை அமல்படுத்தப்பட்டது. இந்நிலையில் திருத்தப்பட்ட ‛ஒரே பதவி ஒரே ஓய்வூதியம்' திட்டத்துக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதன்மூலம் இந்தியாவின் முன்னாள் ராணுவ வீரர்களின் குடும்பத்தினர் 25 லட்சம் பேர் பயன்பெற உள்ளனர்.

இந்திய ராணுவத்தில் முன்னாள் ராணுவ வீரர்களுக்கு பின்பற்றப்படும் ஓய்வூதிய திட்டத்தை மாற்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய பாஜக அரசு முடிவு செய்தது.

இதையடுத்து‛ஒரே பதவி ஒரே ஓய்வூதியம்' திட்டம் வகுக்கப்பட்டது. இதுதொடர்பாக மறைந்த பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் மனோகர் பாரிக்கர் கடந்த 2015ம் ஆண்டு செப்டம்பரில் அறிவிப்பு செய்தார்.

English summary

Central Government decided to bring 'One Post One Pension' scheme in India. There was opposition to this and it went to court. The court's order came in favor of the Central Government and after a long delay the 'One Post One Pension' scheme was implemented. In this case, the Central Government has approved the revised 'One Post One Pension' scheme. 25 lakh families of ex-servicemen of India will be benefited by this.