பரந்தூர் விமான நிலையம்.. மத்திய அரசு கொடுத்த வாக்குறுதி.. டெல்லியில் பழனிவேல் தியாகராஜன்!

Delhi

oi-Yogeshwaran Moorthi

டெல்லி: பரந்தூர் விமான நிலைய பணிகளை விரைவுப்படுத்துவதாக மத்திய அரசு வாக்குறுதி அளித்துள்ளதாக அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

டெல்லியில் மத்திய அமைச்சர்கள் ஜெய்சங்கர், ஜோதிராத்திய சந்தியா மற்றும் நிதின் கட்கரி ஆகியோரை தமிழக நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் சந்தித்து பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து பேசினார்.

இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து பழனிவேல் தியாகராஜன் கூறுகையில், வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கரை முதலாவதாக சந்தித்தேன். இதுவரை அவரை சந்தித்ததில்லை. மரியாதை நிமித்தமாகவும், தமிழ்நாட்டில் சிறிய பிரச்சினை வந்த போது உதவி செய்தார். அதற்காக சந்தித்து நன்றி கூறினேன்.

English summary

Minister PTR Palanivel Thiagarajan has said that the Union government has promised to speed up the work of the Parandur airport work.