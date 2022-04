ஜிஎஸ்டிக்குள் பெட்ரோல் டீசல்! நாங்க ரெடி நீங்க ரெடியா..? மாநிலங்களை கேட்கிறார் மத்தியமைச்சர் பூரி..!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : பெட்ரோல், டீசல் விலையை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கையாக, அதை, ஜி.எஸ்.டி.க்கு கீழ் கொண்டு வருவதை மகிழ்ச்சியுடன் செய்ய மத்திய அரசு தயாராக இருக்கிறது எனவும், ஆனால் மாநிலங்கள் தயராக இல்லை என மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயுத்துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி கூறியுள்ளார்.

இந்தியாவில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை கடந்த சில வாரங்களில் 15க்கும் மேற்பட்ட முறை உயர்த்தப்பட்டு, லிட்டருக்கு 12 ரூபாய் வரை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது பொதுமக்கள் மற்றும் வியாபாரிகளிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கடந்த சில நாட்களாக விலை உயர்வு இல்லாத நிலையில் தலைநகர் டெல்லியில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் 105.41 ரூபாயாகவும், டீசல் 96.67 ரூபாயாகவும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. வர்த்தக தலைநகரான மும்பையில் பெட்ரோல் லிட்டருக்கு 120.51 ஆகவும், டீசல் லிட்டருக்கு 104.77 ஆகவும் விற்கப்படுகிறது.

காரை நிறுத்துங்க.. திடீரென சொன்ன முதல்வர்.. இறங்கியதும் கேட்ட கேள்வி.. தேனியில் என்ன நடந்தது?

English summary

Union Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri has said that the Center is happy to bring petrol and diesel prices under the GST, but the states are not ready to do so.